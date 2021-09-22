В Запорожье в авто взорвался баллон с кислородом (видео)

Пострадавших в результате взрыва нет.

В Запорожье возле медицинского университета раздался взрыв. Во время проведения работ по очистке канализации взорвался баллон с кислородом, который находился в авто подрядной организации, которая выполняла работы.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел сегодня, 22 сентября на проспекте Маяковского возле медицинского университета.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехники, патрульные наряды полиции. Предварительно установлено, что при выполнении работ по очистке канализации, которую проводила подрядная организация, произошел взрыв баллона с кислородом. Пострадавших нет.

"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, автотранспорта, работники полиции устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения", — отметила пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.

Напомним, что Приморске Запорожской области в двухэтажном доме прогремел взрыв. Таким образом владелец дома пытался уйти из жизни.

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