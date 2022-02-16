В Запорожье в частном доме во время пожара погибли мужчина и ребенок

В Запорожье в частном доме во время пожара погибли мужчина и ребенок

Огонь охватил все здание и произошло разрушение кровли.

В Запорожье во время пожара погибли 29-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Пожар произошел вчера, 15 февраля, на территории дачного кооператива "Запорожсталь-1" в Вознесеновском районе города. Занялся жилой дом на общей площади 50 кв. м.

"Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 7-летнего мальчика и 29-летнего хозяина домовладения. Как выяснилось, во время предварительного расследования, мать ребенка вышла в магазин. Когда вернулась, то дом уже пылал", — рассказывают спасатели.

К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил все здание и произошло разрушение кровли.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Напомним, что в Овидиополе по улице Скуртянской произошел пожар. Спасатели на месте обнаружили тело 56-летней женщины.

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