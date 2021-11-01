В Запорожье в подъезде многоэтажки нашли окровавленного мужчину с отрезанным ухом

В Запорожье в подъезде многоэтажки нашли окровавленного мужчину с отрезанным ухом

Пострадавший скончался в больнице.

В Запорожье на улице Украинской прохожие увидели окровавленного мужчину, который шел по улице. А в подъезде дома №43 обнаружили еще одного мужчину в крови с лежавшим рядом его отрезанным ухом. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Окровавленного пешехода задержали правоохранителя, а у его жертвы кроме отрезанного уха обнаружили пробитое легкое и другие раны. В батарее подъезда нашли и нож, которым ранили мужчину.

Пострадавший скончался в 5-й горбольнице во время проведения реанимационных мероприятий.

"Работники сектора криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что умерший распивал спиртные напитки с ранее судимым 45-летним гражданином. Во время распития между ними возникла ссора и последний нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего совершил ампутацию уха" — рассказала пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, что в Киеве в хостеле на улице Жилянская администратор нашла тело мужчины с ножевыми ранениями.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку