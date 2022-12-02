В Запорожье в "Пункте незламности" спасли мужчину, у которого произошел инсульт

Врачи говорят, если бы не оперативный вызов и помощь спасателей, мужчина мог не выжить.

В Запорожье мужчине стало плохо у "Пункта незламности". Он пришел туда погреться и зарядить гаджет и упал на землю, сообщают корреспонденты ТСН.

Мужчина не мог говорить и шевелиться, а потом потерял сознание. Спасатели положили мужчину на кровать в палатке, вызвали медиков, а пока не прибыла скорая, оказывали первую помощь. После кардиограммы врач скорой диагностировал у мужчины инсульт, его госпитализировали.

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Врачи говорят, если бы не оперативный вызов и помощь спасателей, мужчина мог не выжить. Сейчас он находится в реанимации, медики надеются стабилизировать его состояние.

При инсульте спасти могут минуты и неравнодушие других людей. Если человек падает на землю, на просьбу назвать свое имя или улыбнуться не может этого сделать – нужно срочно вызвать скорую.

Напомним, на днях в Киеве в СИЗО обустроили "Пункте незламности", где можно согреться, подзарядить гаджеты, выпить чего-нибудь горячего и даже поменять подгузник маленькому ребенку. Такая инициатива не осталась без внимания украинцев – нововведения начали живо обсуждать в соцсетях, шутя о том, можно ли остаться там на 15 суток, будут ли выпускать оттуда, стоит ли здороваться там, используя жаргонное "Вечер в хату".

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