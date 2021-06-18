В Запорожье в реанимацию в тяжелом состоянии попали два человека, которые ели вяленую рыбу

Пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии.

В Запорожье в больницу попали мужчина и женщина, которые накануне употребляли вяленую рыбу, с характерными для ботулизма клиническими проявлениями. В них подтвердили это заболевание и сейчас они в реанимации.

Об этом сообщают пресс-службы Запорожского областного лабораторного центра Минздрава и ГСЧС.

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Известно, что пострадавших госпитализировали в Запорожскую областную больницу 15 июня. Им диагностировали ботулизм тяжелой степени.

Установлено, что 14 июня пациенты ели вяленого леща, который купили в одной из торговых сетей города.

Сейчас они в реанимации в тяжелом состоянии. Отмечается, что пациенты находятся в бессознательном состоянии и они не контактны.

На данный момент продолжаются лабораторные исследования клинического материала (образцов крови) и остатков рыбы на наличие ботулотоксина.

Украинцам напомнили, что ботулизм — острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает после употребления продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Заболевание может возникнуть в случае применения пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.

Клинически заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги. В тяжелых формах ботулизм может приводить к расстройствам дыхания, паралича диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Отмечается, что пациента можно спасти только в стационаре, введением противоботулинической сыворотки.

Напомним, в Харькове с диагнозом отравление в больницу массово попали люди, которые посещали ресторан одной сети. Сначала сообщалось о 25 больных, а ныне известно о почти полсотни.

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