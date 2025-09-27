В Запорожье в результате атаки РФ без света осталось почти 9 тысяч абонентов

Удар РФ по Запорожью / © Запорожская ОВА

Реклама

В ночь на 27 сентября 2025 года в Запорожской области прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли по меньшей мере два удара по Запорожью, попав по объекту гражданской инфраструктуры. Частично разрушено здание магазина, предварительно пострадали.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

Из-за вражеской атаки без электроснабжения осталось около 9 тысяч абонентов в Запорожье. Энергетики уже работают над восстановлением сетей.

Реклама

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги и не публиковать фото или видео работы сил ПВО.

Как сообщалось ранее, МАГАТЭ зафиксировало обстрелы вблизи ЗАЭС . Инспекторы, постоянно находящиеся на станции, услышали взрывы и зафиксировали черный дым, поднимавшийся сразу из трех мест вблизи энергетического объекта.