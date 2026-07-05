В Запорожье в результате российского удара есть жертвы, ранены двое полицейских (фото)

Поврежденный полицейский автомобиль в Запорожье

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В результате российского обстрела Запорожья в воскресенье, 5 июля, был поврежден многоэтажный жилой дом, а среди пострадавших оказались двое сотрудников полиции.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«В результате вражеского удара по Запорожью повреждено многоэтажное здание», — отметил Федоров.

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По его словам, среди пострадавших в результате нападения есть двое полицейских.

«Сотрудники правоохранительных органов госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое», — сообщил глава области.

Иван Федоров опубликовал в соцсетях кадры с места атаки российских террористов на жилой район Запорожья, на которых видно разрушенный дом и полицейский автомобиль, поврежденный в результате вражеского удара.

Позже глава Запорожской областной государственной администрации уточнил, что в результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, ещё девять получили ранения. Среди раненых — 14-летний подросток и 89-летняя женщина.

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«Две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажном доме. Возник пожар», — написал он.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, накануне российские войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. В результате атаки была разрушена часть многоэтажного дома, повреждены объекты критической инфраструктуры, автостоянка и припаркованные автомобили.

Кроме того, в ночь на 5 июля российская оккупационная армия вновь обстреляла город управляемыми авиационными бомбами, продолжив серию ударов по гражданской инфраструктуре региона.

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