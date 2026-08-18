В Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажки: что известно (фото)

Атака на Запорожье

Реклама

В Запорожье в результате российской атаки повреждены окна в многоэтажных домах .

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

Реклама

По его словам, коммунальные службы уже работают на местах и помогают людям с ликвидацией последствий атаки.

Реклама

Жители, нуждающиеся в помощи, могут обращаться в городской колл-центр по номерам:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Также работает горячая линия Запорожской ОГА по эвакуации и помощи пострадавшим от российских атак: 0 800 331 630 .

Информация о других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров