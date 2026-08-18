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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажки: что известно (фото)

В городе уже работают коммунальные службы, помогающие жителям ликвидировать последствия вражеской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

В Запорожье в результате российской атаки повреждены окна в многоэтажных домах .

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, коммунальные службы уже работают на местах и помогают людям с ликвидацией последствий атаки.

Жители, нуждающиеся в помощи, могут обращаться в городской колл-центр по номерам:

  • 15-80;

  • (050) 414 15 80;

  • (067) 656 15 80.

Также работает горячая линия Запорожской ОГА по эвакуации и помощи пострадавшим от российских атак: 0 800 331 630 .

Информация о других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.

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