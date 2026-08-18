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В Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажки: что известно (фото)
В городе уже работают коммунальные службы, помогающие жителям ликвидировать последствия вражеской атаки.
В Запорожье в результате российской атаки повреждены окна в многоэтажных домах .
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, коммунальные службы уже работают на местах и помогают людям с ликвидацией последствий атаки.
Жители, нуждающиеся в помощи, могут обращаться в городской колл-центр по номерам:
15-80;
(050) 414 15 80;
(067) 656 15 80.
Также работает горячая линия Запорожской ОГА по эвакуации и помощи пострадавшим от российских атак: 0 800 331 630 .
Информация о других последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.