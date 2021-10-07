В Запорожье в супермаркете вылавливали голого мужчину (видео)

Мужчину с заведения торговли выводила охрана.
В Запорожье в одном из супермаркетов голый покупатель, завернутый в белую ткань, которую он держал одной рукой, разгуливал в супермаркете. Мужчину "выловила" охрана.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Запорожье ХЗП".
На кадрах видно, как голый мужчина с куском белой ткани на бедрах неспешно зашел в супермаркет. Там это "безобразие" увидели работники магазина и посетители и вызвали охрану.
Во время задержания запорожского "Маугли", мужчине заломили руки, и повязка спала, а все, что он пытался скрыть куском материи, стало доступным общественности.
Мужчина при задержании сопротивлялся.
Напомним, что в Киеве голый прохожий, который проходил возле летней террасы кафе, ударил посетителя бутылкой по голове.