В Запорожье в укрытии женщина устроила резню: чем все закончилось

Подвальное помещение, где произошла смертельная ссора в Запорожье

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В Запорожье бытовой спор между двумя людьми в бомбоубежище завершился убийством. 47-летняя женщина смертельно ранила 42-летнего бездомного, нанеся ему удар ножом в живот.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Трагедия произошла 5 апреля в Шевченковском районе города. Около 19:47 в полицию поступило сообщение о нападении в подвальном помещении, которое используется как укрытие.

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Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевым ранением брюшной полости.

В ходе следственных действий было установлено, что между погибшим и 47-летней женщиной возникла ссора, которая переросла в конфликт. В разгар спора женщина схватила нож и нанесла мужчине смертельный удар.

После этого подозреваемая сбежала, но полицейские быстро установили ее личность и задержали. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.

Напомним, в Подольском районе столицы 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.