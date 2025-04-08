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- Украина
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В Запорожье в укрытии женщина устроила резню: чем все закончилось
На данный момент женщине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства.
В Запорожье бытовой спор между двумя людьми в бомбоубежище завершился убийством. 47-летняя женщина смертельно ранила 42-летнего бездомного, нанеся ему удар ножом в живот.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Трагедия произошла 5 апреля в Шевченковском районе города. Около 19:47 в полицию поступило сообщение о нападении в подвальном помещении, которое используется как укрытие.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевым ранением брюшной полости.
В ходе следственных действий было установлено, что между погибшим и 47-летней женщиной возникла ссора, которая переросла в конфликт. В разгар спора женщина схватила нож и нанесла мужчине смертельный удар.
После этого подозреваемая сбежала, но полицейские быстро установили ее личность и задержали. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.
Напомним, в Подольском районе столицы 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.