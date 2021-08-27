В Запорожье верный пес не подпускал медиков к хозяину без сознания

В Запорожье верный пес не подпускал медиков к хозяину без сознания

Пес защищал мужчину от посторонних.

В Запорожье мужчина потерял сознание на рынке. Прохожие пытались помочь ему, но верный пес не давал никому это сделать. Пришлось вызвать полицию на помощь.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Мужчина гулял с собакой на поводке, который начал защищать его от посторонних, когда он потерял сознание. О происшествии сообщили полицейским и медикам. Участковые оттащили собаку от хозяина, что позволило медикам "скорой" оказать пострадавшему неотложную помощь.

В больнице состояние мужчины улучшилось, а собаку передали родственице владельца.

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

А в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

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