В Запорожье ветеран войны напал с ножом на врача: какая причина

Задержанный нападающий

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В Запорожье в одном из медучреждений 35-летний мужчина напал с ножом на врача. Как оказалось позже, это был бывший военный.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

По словам правоохранителей, мужчина вошел в кабинет врача с ножом и, закрыв за собой дверь, напал на медика. Он вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести ему телесные повреждения. Его задержали.

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Кем оказался нападающий

Как пишет «Суспільне. Запоріжжя», нападающим оказался бывший военнослужащий, ветеран войны.

По словам родителей, их сын просто «сорвался» из-за длительного промедления и несправедливого решения по установлению группы инвалидности.

По словам матери мужа Ольги, ее сын — доброволец, десантник, с 2022 года находился «на нуле» под Авдеевкой.

«Его списали, он был долго в госпиталях. У него на шее осколки, под черепом осколки, вся спина в осколках. Лопатка сколота, ноги в осколках, он ходит плохо. У него спина „посыпалась“, полностью позвоночник. И зрение: он правым глазом совсем ничего не видит, а левым так, примерно 40-50% и то он у него удваивается», — рассказала мать нападающего.

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Женщина жалуется, что на время прохождения военно-врачебной комиссии около 5 месяцев они с мужем удерживали сына на их пенсии.

«У меня пенсия 3 тысячи. И когда ему позвонили по телефону, сказал, мы даем третью группу пожизненно, но гражданскую. У него награды, пусть третья, но военная… А сейчас он никто слепой, больной, на три тысячи. Ну и вот… пока мы сюда добежали, он уже разгромил кабинет. Просто зашел, говорит: „я просто хочу посмотреть вам в глаза, что вы мне скажете. Как вы с боевым раненым военным, за что вы так?“, — объясняет мать.

Она рассказывает, что после всего пережитого на фронте сын чувствует себя брошенным и никому не нужным.

Ранее сообщалось, что ветерана не допустили к экзамену по вождению, потому что у него протез.

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