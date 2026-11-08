В Запорожье внезапно перекрыли один из мостов: водителям посоветовали объезд

Мост Преображенского в Запорожье / © УНИАН

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В Запорожье в воскресенье, 8 ноября, временно перекрыли движение по мосту имени Преображенского. Проезд полностью закрыт для всех видов транспорта. Причины введения ограничений пока не сообщаются.

О перекрытии движения сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин на своем официальном Telegram-канале.

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По его словам, водители могут воспользоваться объездным маршрутом через плотину ДнепроГЭС. В то же время он напомнил, что движение грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны по плотине запрещено.

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Семикин призвал водителей учитывать ограничения, заранее планировать маршруты и быть внимательными на дорогах.

Об возобновлении движения по мосту Преображенского областные власти обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее Запорожский городской совет предупреждал, что в воскресенье, 8 ноября, будет временно перекрыто движение через плотину Днепровской ГЭС. Ограничения должны были ввести для уборки и нанесения дорожной разметки на проезжей части автопереезда.

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