ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
611
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье внезапно перекрыли один из мостов: водителям посоветовали объезд

Водителей в Запорожье просят учитывать ограничения, заранее планировать маршруты и быть внимательными на дорогах.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Мост Преображенского в Запорожье

Мост Преображенского в Запорожье / © УНИАН

В Запорожье в воскресенье, 8 ноября, временно перекрыли движение по мосту имени Преображенского. Проезд полностью закрыт для всех видов транспорта. Причины введения ограничений пока не сообщаются.

О перекрытии движения сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин на своем официальном Telegram-канале.

По его словам, водители могут воспользоваться объездным маршрутом через плотину ДнепроГЭС. В то же время он напомнил, что движение грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны по плотине запрещено.

Семикин призвал водителей учитывать ограничения, заранее планировать маршруты и быть внимательными на дорогах.

Об возобновлении движения по мосту Преображенского областные власти обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее Запорожский городской совет предупреждал, что в воскресенье, 8 ноября, будет временно перекрыто движение через плотину Днепровской ГЭС. Ограничения должны были ввести для уборки и нанесения дорожной разметки на проезжей части автопереезда.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie