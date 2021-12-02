В Запорожье во время демонтажа незаконных киосков их владельцы с молотком напали на подрядчиков (видео)

В Запорожье во время демонтажа незаконных киосков их владельцы с молотком напали на подрядчиков (видео)

Также владельцы киосков разбили имущество организации, работники которой выполняли работы по демонтажу.

В Запорожье произошел конфликт между владельцами незаконных киосков и работниками подрядной организации, приехавших их демонтировать. На работников владельцы торговых точек бросались с молотком.

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Об этом сообщил глава Днепровского района Виталий Змиенко в фейсбуке.

"Силами подрядной организации на проспекте Металлургов было демонтировано 2 киоска. Благодаря помощи патрульной полиции Запорожья было демонтировано еще две "Купавы", которые существенно мешали дорожному движению. Также сегодня было совершено нападение на работников подрядной организации и нанесен существенный ущерб их имуществу", — сообщил Змиенко.

В ходе демонтажа владельцы киосков напали с молотками на подрядчиков. Патрульные нападавших задержали.

По словам Змиенко, по факту нападения написали заявление в полицию. Киоски все же убрали с проспекта. Их будут хранить на территории одного из КП.

Напомним, что в Полтаве должник набросился с ножом на работников водоканала. Был ранен слесарь коммунального предприятия.

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