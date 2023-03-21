В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

В области уже 4 раза раздается "тревога".

В Запорожье во вторник, 21 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

"В Запорожье был слышен взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

К слову, с начала суток в области уже четыре раза объявляют тревогу. Последняя началась в 14.25.

В ОВА пока не прокомментировали сообщение о взрывах. Впрочем, людей просят находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины", — подчеркивают ОВА.

Напомним, начались 391 сутки российского полномасштабного вторжения. ВСУ отразили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей

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