В Запорожье водитель легковушки вонзил нож в ногу коммунальщика, запачкавшего его авто посыпной смесью

В Запорожье водитель легковушки вонзил нож в ногу коммунальщика, запачкавшего его авто посыпной смесью

В результате работник коммунального предприятия госпитализирован в городскую больницу с ножевым ранением.

В Запорожье в больницу доставили коммунальщика, которого ранили ножом во время исполнения служебных обязанностей.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья.

49-летний работник городского коммунального предприятия работал на улице Казака Бабуры и посыпал песчаной смесью дорожное покрытие. Смесь попала на припаркованный вблизи автодороги автомобиль и загрязнила его.

28-летний владелец авто разозлился, достал нож и всадил его коммунальщику в ногу.

В результате работник коммунального предприятия госпитализирован в городскую больницу с ножевым ранением. Нападавшего разыскали и задержали.

"28-летнему мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается", — рассказали в полиции.

Напомним, что мужчина, который порезал себе руку, когда пытался убить свою жену восьмидюймовым кухонным ножом, получит компенсацию после того, как подал в суд на медучреждение за "преступную халатность" во время лечения его ран.

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