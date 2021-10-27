В Запорожье водитель маршрутки выбросил из салона пассажира, который оскорблял кашлявшую девушку.

В Запорожье водитель маршрутки выбросил из салона пассажира, который оскорблял кашлявшую девушку.

Пассажира возмутило, что девушка кашляла, и он принялся ее оскорблять.

В Запорожье в маршрутке №63 произошел конфликт между пассажирами. На девушку, которая имела неосторожность покашлять, набросился мужчина. В ситуацию вмешался водитель.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пострадавшая рассказала, что ехала в маршрутке в маске, но в какой-то момент закашлялась. Пассажир, сидевший рядом, начал оскорблять девушку нецензурно и унижать.

Водитель маршрутки вступился за пассажирку и на ближайшей остановке высадил обидчика девушки.

"Я — хрупкая девушка и мне пришлось выслушать кучу негатива от невоспитанного здорового мужика, зашедшего в маршрутку, сел возле меня. Очень не понравилось, что я сидя в маске, имела неосторожность покашлять. Большое спасибо водителю, услышав это, остановился и выбросил этого мужчину на остановке "Кинотеатр Космос" по маршрутке", — рассказала девушка.

Она поблагодарила водителя за неравнодушие.

Напомним, что в Запорожье произошел очередной скандал между маршрутчиком и пассажиром, воспользовавшийся правом льготного проезда. Водитель маршрутки №96 впустил пенсионера в салон, а затем принялся "промывать" ему мозги, потому что тот ехал бесплатно.

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