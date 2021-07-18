В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с ребенком

Пострадавшие были доставлены в больницу.
Накануне поздно вечером на Набережной магистрали Запорожья водитель легковушки сбил 37-летнюю женщину и ее 9-летнего сына.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиций в Запорожской области.
Инцидент произошел в Вознесеновском районе города. Женщина с мальчиком переходили дорогу на "зебре", когда их сбил автомобиль Volkswagen. Пострадавшие получили различные травмы. Они оказались в больнице.
Полицейские сопровождали водителя на медицинское освидетельствование. Он показал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители открыли уголовное производство из-за аварии с пострадавшими. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
Как сообщалось, в Борисполе Киевской области в ночь на 13 июля произошло ДТП с участием трех фур. В результате одного из водителей зажало в грузовике и спасателям пришлось вырезать его из транспортного средства.