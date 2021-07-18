В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с ребенком

В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с ребенком

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Накануне поздно вечером на Набережной магистрали Запорожья водитель легковушки сбил 37-летнюю женщину и ее 9-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиций в Запорожской области.

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Инцидент произошел в Вознесеновском районе города. Женщина с мальчиком переходили дорогу на "зебре", когда их сбил автомобиль Volkswagen. Пострадавшие получили различные травмы. Они оказались в больнице.

Полицейские сопровождали водителя на медицинское освидетельствование. Он показал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители открыли уголовное производство из-за аварии с пострадавшими. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, в Борисполе Киевской области в ночь на 13 июля произошло ДТП с участием трех фур. В результате одного из водителей зажало в грузовике и спасателям пришлось вырезать его из транспортного средства.

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