В Запорожье водитель снес мужчину на пешеходном переходе (фото)

В Запорожье водитель снес мужчину на пешеходном переходе (фото)

Пешеход скончался на месте аварии.

В Александровском районе города Запорожье произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки сбил пешехода.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Предварительно установлено, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, двигаясь по проспекту Соборный, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.

В результате аварии 31-летний местный житель погиб на месте ДТП.

Водитель автомобиля был трезв. Полиция проводит расследование.

ГУ Национальной полиции в Запорожской области

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