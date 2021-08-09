В Запорожье водитель снес мужчину на пешеходном переходе (фото)

Пешеход скончался на месте аварии.
В Александровском районе города Запорожье произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки сбил пешехода.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Предварительно установлено, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, двигаясь по проспекту Соборный, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.
В результате аварии 31-летний местный житель погиб на месте ДТП.
Водитель автомобиля был трезв. Полиция проводит расследование.
Напомним,в Киеве возле Национальной оперы на улице Владимирской водитель Hyundai Sonata сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.