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В Запорожье военком подделывал документы для получения премий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Запорожье военком подделывал документы для получения премий

Военным Запорожье подрабатывал документы. / Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Военным может на три года попасть в тюрьму.

В Запорожье глава территориального центра комплектования и социальной поддержки подделывал документы людей для получения премий. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщили пресс-служба полиции Запорожской области, пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 совместно с другими служащими во время вынесения постановлений о привлечении людей к административной ответственности вносил в официальные документы ложные сведения.

Он это делал для того, чтобы улучшить показатели выполнения мобилизационного плана по бронированию военнообязанных и получить премию.

Люди, на которых были составлены материалы, узнавали об этом через приложение "Действие" на этапе открытия исполнительного производства. Таким образом, он незаконно привлекал к административной ответственности 18 граждан.

Военскому сообщено о подозрении в служебном подлоге. Ему может грозить до трех лет ограничение свободы.

Как сообщалось, военком Раховского РТЦК и СП безосновательно исключал военных из учета, что давало им право выезда за границу. Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

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Дата публикации
Просмотры
347
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