В Запорожье вооруженные молодчики хотели "отжать" хозяйство у фермера

Злоумышленники угрожали забрать урожай, заставляла председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю.

В Запорожской области группа вооруженных молодых людей проникла на территорию фермерского хозяйства. Приехав на трех автомобилях злоумышленники угрожали руководству агрофирмы и ее сотрудникам оружием.

Об этом сообщает пресс служба МВД.

Вооруженные молодые угрожали забрать урожай, заставляли председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства. Кроме того, они порезали колесо трактора и несколько колес служебных автомобилей предприятия.

На место инцидента вовремя приехала полиция. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения предприятия. У нарушителей конфисковали четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета, 24 охотничьих патрона, 18 патронов к пистолетам, 18 патронов с резиновыми пулями, 9 пластиковых патронов.

Национальная полиция Украины

Лица всех мужчин, участвовавших в нападении, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в августе в Днепропетровской области банда убила фермера. Сначала пытали 67-летнего мужчину, чтобы он отдал им деньги, а в соседней комнате душили его жену. Наконец, фермера убили, а сейф открыли с помощью лома. Женщине удалось выжить.

Новости Украины: в Днепропетровской области группа злоумышленников задушила фермера ради денег Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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