В Запорожье воспитательница, закрывшая рот ребенку подушкой, из-за чего тот умер, получила судебный приговор

В Запорожье суд вынес приговор воспитателю нелегального детского сада, из-за которого погиб ребенок.

Она приговорена к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"За поддержание публичного обвинения ювенальных прокуроров Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожья суд присяжных признал виновной местную жительницу в оставлении в опасности ребенка, что повлекло за собой его смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины). По указанной квалификации женщине назначено наказание в виде 8 лет лишение свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, что вопиющий случай произошел в Запорожье в мае 2020 года. В первый день посещения нелегального детсада погиб годовалый ребенок.

Расследованием установлено, что 51-летняя женщина в собственной трехкомнатной квартире, расположенной в Шевченковском районе города, обустроила нелегальный детский сад, взяв на себя обязательство по присмотру за детьми. В тот день маленькая девочка Олеся начала капризничать.

"Достоверно понимая, что у ребенка началась рвота, женщина умышленно уложила ее в постель, закрыла нижнюю часть ее лица самодельной "подушкой", после чего оставила без присмотра в спальной комнате. Указанные действия обвиняемой привели к смерти ребенка. По результату судебного разбирательства обвинитель переквалифицировано из умышленного убийства на менее тяжкое преступление", — сообщают в прокуратуре.

Прокуроры не согласились с новой квалификацией преступления и мягкостью назначенного наказания по приговору и готовят апелляционную жалобу.

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