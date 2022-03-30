В Запорожье возобновили дистанционное обучение в школах

Заработали также заведения внешкольного образования.

Со среды, 30 марта, ученики запорожских школ вернулись к учебе: она будет проходить дистанционно.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Кроме того, в дистанционном формате заработают заведения внешкольного образования. В городе остается приостановленной деятельность дошкольных учебных заведений.

"Образовательный процесс для 1-11 классов будет возобновлен с учетом ситуации безопасности. Перед занятиями учителя и преподаватели внешкольного образования расскажут детям, что делать во время возникновения чрезвычайной ситуации.", — подчеркнул он.

Если на уроке раздастся воздушная тревога, преподаватель обязательно:

сообщит учащимся об опасности

прекратит урок

напомнит о необходимости перейти к укрытию (с родителями или в сопровождении заменяющих их лиц).

▪️ Если тревога будет звучать недолго, то уроки продолжатся по расписанию. Впрочем, если она превысит учебное время, занятия прекратят. По словам представителя мэрии, в случае длительной опасности ночью начало проведения уроков на следующий день будет изменено.

"Для организации дистанционного обучения учителя могут работать там, где им удобно. То есть, они могут использовать в работе собственные средства связи, компьютерную технику и собственные помещения", — отметил Анатолий Куртев.

Напомним, во Франковске начинается онлайн-регистрация в первые классы и в детсады.

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