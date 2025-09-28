В Запорожье возросло количество пострадавших после удара РФ — Федоров сообщил о последствиях

Реклама

В результате атаки на Запорожье, которую 28 сентября устроила Россия, увеличилось количество пострадавших. В городе уже 42 человека обратились за помощью к врачам.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Отметим, что вечером 28 сентября над городом в очередной раз зафиксировали активность вражеской тактической авиации. Власти сообщили об угрозе Запорожской области.

Напомним, 28 сентября оккупанты дважды устроили по Запорожью. Среди пострадавших есть дети. В частности, трое школьников 11, 12 и 9 лет госпитализированы.

Взрывы этой ночью раздались в нескольких регионах Украины, в частности, в Киеве, Запорожье, Хмельницкой и Одесской областях.