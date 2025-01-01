На Запорожье враг попал в частные дома: вспыхнул пожар

На месте работают спасательные службы.
В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Спасатели спасли женщину.
Экстренные службы работают на месте.
Как сообщалось, после 19:00 29 декабря россияне атаковали беспилотниками. Враг запустил первые группы дронов по Украине.
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