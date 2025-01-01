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На Запорожье враг попал в частные дома: вспыхнул пожар

На Запорожье враг попал в частные дома: вспыхнул пожар

Враг надоедает украинцам. / Фото: pixabay.com

На месте работают спасательные службы.

В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Спасатели спасли женщину.

Экстренные службы работают на месте.

Как сообщалось, после 19:00 29 декабря россияне атаковали беспилотниками. Враг запустил первые группы дронов по Украине.

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