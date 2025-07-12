В Запорожье вспыхнул многоэтажный дом: среди пострадавших дети

Пожар в Запорожье

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В Запорожье 12 июля произошел масштабный пожар в жилом доме по улице Зестафонской, 10а.

Об этом сообщила секретарь горсовета и исполняющая обязанности мэра Регина Харченко.

В результате возгорания госпитализировали восемь пострадавших, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Среди травмированных — двое мальчиков 2013 и 2017 годов рождения. Об этом рассказала директор областной детской больницы Ирина Кулеш.

Пожар в Запорожье

На месте работают спасатели, медики, полиция и специальная служба города. Причины возгорания пока выясняются.

Из-за чрезвычайной ситуации городские власти оперативно развернули Пункт несокрушимости недалеко от места происшествия. Там пострадавшие могут получить временное укрытие, питьевую воду, зарядить гаджеты и использовать базовую помощь.

Напомним, в Харькове и области 12 июля бурлит ненастье — порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

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Из-за стихии частично обесточен город Балаклея, а в селах Борщевка и Вербовка электроснабжение полностью отсутствует. На местах уже работают аварийные бригады, занимающиеся возобновлением подачи света. Также в частном доме в Салтовском районе обрушилась крыша. Из-за этого пострадали три человека.