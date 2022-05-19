В Запорожье ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов

В Запорожской области военные ВСУ продолжают наносить оккупантам сокрушительные удары.
Украинские защитники уничтожают их технику и личный состав — за прошедшие сутки ликвидировано два десятка оккупантов.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки украинские военные уничтожили:
- 20 солдат, 41 ранены;
- 3 боевых бронированных машин;
- 2 ед. автомобильной техники;
- 1 БПЛА "Элерон".
Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.
Читайте также: