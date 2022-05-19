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В Запорожье ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов

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В Запорожье ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов

Фото: Associated Press

В Запорожской области военные ВСУ продолжают наносить оккупантам сокрушительные удары.

Украинские защитники уничтожают их технику и личный состав — за прошедшие сутки ликвидировано два десятка оккупантов.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки украинские военные уничтожили:

  • 20 солдат, 41 ранены;
  • 3 боевых бронированных машин;
  • 2 ед. автомобильной техники;
  • 1 БПЛА "Элерон".

Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

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