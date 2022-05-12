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В Запорожье ВСУ отправили к праотцам два десятка оккупантов и три десятка — в госпиталь

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В Запорожье ВСУ отправили к праотцам два десятка оккупантов и три десятка — в госпиталь

Фото из открытых источников

Оккупанты в Запорожской области за прошедшие сутки активных действий не проводили, вели обстрелы по подразделениям украинских защитников и гражданской инфраструктуре и проводили инженерное оборудование передовых позиций.

По состоянию на 23:00 11 мая общая обстановка на юго-восточном направлении изменений не претерпела.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

Основные вражеские усилия продолжают сосредотачиваться на направлениях Орехово, Гуляйполя, Малиновки, Великой Новоселки Донецкой области. Украинские защитники надежно удерживают оборону и наносят кон-удары.

"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

  • личного состава/ 21 человек, 28 ранены;
  • реактивных систем залпового огня "Град"/2 ед;
  • самоходных артиллерийских орудий 2С7 "Пион"/2 ед;
  • самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С"/1 ед;
  • прицепных гаубиц Д-30/2 ед;
  • минометов/2 ед;
  • боевых бронированных машин/3 ед.
  • автомобильной техники/ 6 ед", — сообщают в Штабе.

Напомним, что оккупанты пытаются взять под контроль город Рубежное в Луганской области. Также враг обустраивает понтонную переправу в направлении Кременной. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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