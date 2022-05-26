В Запорожье ВСУ поколошматили оккупантов и "отжали" одну ББМ

В Запорожье ВСУ поколошматили оккупантов и "отжали" одну ББМ

В Запорожской области защитники Украины нанесли удар оккупантам.

В результате семеро погибших россиян и более десятка раненных.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в Запорожской области было уничтожено:

личного состава/ 7 человек, 12 ранены;

самоходных гаубиц "Мста-С"/4 ед;

боевых бронированных машин/ 2 ед, захвачено 1 ед.;

автомобильной техники/ 2 ед.", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия уже строит третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Российские захватчики намерены закрепиться на Херсонщине и Запорожье.

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