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В Запорожье ВСУ покошмарили оккупантов: "выведено из строя" по меньшей мере 200 вояк

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В Запорожье ВСУ покошмарили оккупантов: "выведено из строя" по меньшей мере 200 вояк

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

В Запорожской области украинские защитники всыпали перца российским оккупантам.

В Запорожской области ВСУ хорошо отработали по позициям и местам дислокации российских оккупантов. В результате "выведено из строя" по меньшей мере 200 из них.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, в Бахмутовке Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника более 50 военнослужащих погибли, уничтожены 17 единиц вражеской техники.

В Токмаке Запорожской области до 50 военнослужащих противника получили ранения, уничтожены 10 единиц вооружения и военной техники.

В Гуляйпольском районе Запорожской области "выведены из строя" до 40 военнослужащих Их с ранениями отправили в больницы.

В Мелитополе Запорожской области ВСУ уничтожили пункт управления россиян, зенитный ракетный комплекс С-300. По подтвержденным данным, ранены более 50 оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Напомним, что ВСУ копеечным способом уничтожили российский танк стоимостью в несколько миллионов. Для этого использовали дрон и гранату.

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