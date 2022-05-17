На Запорожье ВСУ всыпали перца оккупантам: более 30 убитых и уничтоженный склад боеприпасов

В Запорожской области ВСУ продолжают активно противостоять агрессору.
Они дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.
Об успехах ВСУ сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:
- личного состава/ 37 человек, 54 ранены;
- танков/1 ед;
- реактивных систем залпового огня "Град"/2 ед;
- боевых бронированных машин/ 15 ед, из них 1 ед. ББМ "Тигр";
- автомобильной техники/ 6 ед;
- противотанковых ракетных комплексов/2 ед;
Вместе с этим уничтожен вражеский склад хранения боеприпасов и захвачен 1 ед. БМП-3.
Активно развивается Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. Особо отмечается работа патриотов в г. Мелитополь.
Напомним, что в Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрударов.
Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.
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