В Запорожье ВСУ "вывели из строя" несколько оккупантов, два самолета и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы

В Запорожье ВСУ "вывели из строя" несколько оккупантов, два самолета и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы

На Запорожье за прошедшие сутки российские оккупанты активных боевых действий не проводили.

Враг продолжал сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

Оккупационные войска постоянно перемещают технику и удерживают в готовности подразделения для усиления и пополнения потерь за счет устаревшей и восстановленной техники на передовых позициях войск в районе Токмак, Пологи, Очеретуватое, Мирное и наращивают инженерное оборудование своих позиций в Днепрорудном, Васильевке.

За прошедшие сутки (с 23:00 30 мая по 23:00 31 мая) оккупанты проводили воздушную разведку и вели контрбатарейную борьбу на Запорожье. Также враг обстреливал позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, наблюдается усиление группировки вооружением и военной техникой в районе Мелитополя, Васильевки. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия.

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение обороны, отвечают противнику и уничтожают его живую силу и технику.

"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

личного состава/ 6 человек, 9 ранены;

самолетов Су-25/1 ед, 1 ед. поврежден;

станций радиоэлектронной борьбы/ 1 ед;

автомобильной техники/ 5 ед.", — говорится в сообщении Штаба.

Напомним, что ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удары по составам оккупантов и скоплению живой силы.

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