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В Запорожье вводятся чочасовые отключения электроэнергии: график

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2959
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье вводятся чочасовые отключения электроэнергии: график

Фото: Getty Images

Сегодня в Запорожской области вводятся графики почасовых стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом пишет издание ПИК в сообщении в социальных сетях.

Графики действуют с 06:00, отключения начинаются с первой очереди.

Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений.

Напомним, что ранее из-за обстрела Запорожья часть города осталась без тепла. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Также обстрелами повреждены несколько жилых домов.

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