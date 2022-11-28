В Запорожье вводятся чочасовые отключения электроэнергии: график

Сегодня в Запорожской области вводятся графики почасовых стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом пишет издание ПИК в сообщении в социальных сетях.
Графики действуют с 06:00, отключения начинаются с первой очереди.
Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений.
Напомним, что ранее из-за обстрела Запорожья часть города осталась без тепла. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Также обстрелами повреждены несколько жилых домов.
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