Восемь человек получили ранения.

По состоянию на утро 9 апреля в Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара по предприятию. Известно о четырех жертвах атаки.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Четыре человека погибли, восемь — ранены в результате вражеской ракетной атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.

К слову, вчера было известно, что в результате попадания ракеты в предприятие было трое погибших. Все они – гражданские.

Как сообщалось, армия РФ атаковала "Шахедами" южные области Украины. На юге удалось сбить девять БПЛА. Произошло падение сбитых обломков дронов в Одесской области.

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