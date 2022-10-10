В Запорожье выросло количество погибших в результате российского террора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 октября в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. Читайте новости Запорожья на ТСН.ua.

К сожалению, это количество погибших в Запорожье может возрасти. Разбор завалов продолжается. Более 70 человек получили ранения, среди них 11 детей. Всем им оказывается необходимая помощь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в повседневном обращении.

«Сотни семей остались без жилья. От удара одной из ракет – тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж. Это был сознательный удар. Отдавшие приказ и те, кто его выполняли, знали, куда бьют», — сказал глава украинского государства.

Обстрел Запорожья

В ночь на 9 октября 2022 года Россия подло и коварно обстреляла Запорожье.

Глава украинского государства назвал ночной обстрел города абсолютной подлостью и абсолютным злом.

Также после обстрелов Запорожье начало напоминать уничтоженный Мариуполь. Российская армия в ночь на 9 октября выпустила по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

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