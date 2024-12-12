В Запорожье выросло количество погибших в результате вражеского удара

По состоянию на утро 12 декабря 2024 года в Запорожье по причине вражеского удара количество погибших росло до 10 человек.

Об этом глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в Телеграмме.

Тело женщины в Запорожье извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря.

Таким образом, количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены.

Под завалами остается еще один человек.

Напомним, 10 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители города: медики и пациенты частной клиники.

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