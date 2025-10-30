В Запорожье выросло количество пострадавших от атаки РФ

Запорожье 30 октября

Число пострадавших из-за российской атаки на Запорожье возросло. Цифра достигла 23 человек.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

В частности, он высказался о жертвах российского обстрела.

«К сожалению, двоих мужчин спасти не удалось. Соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении Федорова.

Из-за удара РФ есть и разрушение — повреждены 12 многоэтажек. Все службы находятся на местах и устраняют последствия.

«Благодарю всех служб за оперативность и титанический труд. С ночи до сих пор вы рядом с нашими жителями!», — отметил начальник ОВА.

Напомним, ночь 30 октября была ужасающей для жителей Запорожья. Да, россияне ударили по общежитию — там разрушено несколько этажей. Есть потерпевшие и жертвы.

В частности, среди раненых шестеро детей: три девочки и три мальчика. Погиб человек.

Также были возгорания в жилой застройке, повреждение объекта инфраструктуры.

Впоследствии сообщили о том, что количество жертв российского удара по Запорожье выросло до двух . Еще 17 человек получили ранения.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ночная атака россиян в Запорожье унесла жизни двух человек», — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.