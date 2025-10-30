- Дата публикации
В Запорожье выросло количество пострадавших от атаки РФ
В Запорожье в результате удара РФ количество раненых растет. Медики оказывают помощь каждому.
Число пострадавших из-за российской атаки на Запорожье возросло. Цифра достигла 23 человек.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
В частности, он высказался о жертвах российского обстрела.
«К сожалению, двоих мужчин спасти не удалось. Соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении Федорова.
Из-за удара РФ есть и разрушение — повреждены 12 многоэтажек. Все службы находятся на местах и устраняют последствия.
«Благодарю всех служб за оперативность и титанический труд. С ночи до сих пор вы рядом с нашими жителями!», — отметил начальник ОВА.
Напомним, ночь 30 октября была ужасающей для жителей Запорожья. Да, россияне ударили по общежитию — там разрушено несколько этажей. Есть потерпевшие и жертвы.
В частности, среди раненых шестеро детей: три девочки и три мальчика. Погиб человек.
Также были возгорания в жилой застройке, повреждение объекта инфраструктуры.
Впоследствии сообщили о том, что количество жертв российского удара по Запорожье выросло до двух . Еще 17 человек получили ранения.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ночная атака россиян в Запорожье унесла жизни двух человек», — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.