В Запорожье выросло количество пострадавших от ракетного удара: под завалами нашли погибшего (фото, видео)

Известно об 11 раненых и одном погибшем мужчине.

В результате ракетного удара, нанесенного утром 18 января российской террористической армией по городу Запорожью, возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его информации, по состоянию на 20:00 было известно об 11 раненых и одном погибшем мужчине.

"В больницах сейчас три человека — две женщины и мужчина. Тело 63-летнего мужчины спасатели извлекли из-под завалов. Еще один 27-летний мужчина считается пропавшим без вести", — сообщил Федоров.

Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС сообщили, что на месте ракетного удара работают 28 спасателей и 6 единиц техники.

Фото: ГСЧС Украины

К поисковым работам привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, 18 января ВС РФ нанесли удар по Запорожью двумя баллистическими ракетами. В результате атаки частично разрушено административное здание, повреждены жилые дома и транспорт.

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