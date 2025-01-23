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В Запорожье возросло количество пострадавших от вражеской атаки: Зеленский отреагировал

В Запорожье возросло количество пострадавших от вражеской атаки: Зеленский отреагировал

В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Известно об одном погибшем человеке.

В результате ночной российской атаки по Запорожью количество пострадавших увеличилось до 26 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью российская армия обстреляла ракетами и дронами Запорожье. Это были удары по жилым кварталам и инфраструктуре. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в результате этого террора. 26 человек пострадали, среди них двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.

Во время повторного обстрела пострадали спасатели, которые работали на месте для ликвидации последствий атаки. Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

"Повседневный террор России против Украины заслуживает все большего давления на террориста. Большие санкции против России нужны, больше ПВО для защиты наших городов и общин и оружие для наших воинов на фронте. Поддержка Украины - это то, что спасает жизни, и то, что не может ждать", — заявил президент.

Напомним, армия РФ уничтожила объект энергетики в одном из городов.

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