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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье выросло количество пострадавших после ночной атаки РФ: среди раненых — двое подростков (фото)

В результате российской атаки на Запорожье вечером 3 июля количество пострадавших возросло до восьми. Среди раненых — двое детей 15 и 16 лет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Российские войска около 23:00 нанесли удары по жилой застройке Запорожья .

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, ранения получили восемь человек. Среди них – 15-летний парень и 16-летняя девушка. Также пострадали две женщины и четверо мужчин от 20 до 66 лет.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.

Напомним, что ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников

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Дата публикации
Количество просмотров
53
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