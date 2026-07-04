В Запорожье выросло количество пострадавших после ночной атаки РФ: среди раненых — двое подростков (фото)

Атака на Запорожье

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Российские войска около 23:00 нанесли удары по жилой застройке Запорожья .

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, ранения получили восемь человек. Среди них – 15-летний парень и 16-летняя девушка. Также пострадали две женщины и четверо мужчин от 20 до 66 лет.

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Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.

Напомним, что ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников

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