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В Запорожье выросло количество пострадавших после ночной атаки РФ: среди раненых — двое подростков (фото)
В результате российской атаки на Запорожье вечером 3 июля количество пострадавших возросло до восьми. Среди раненых — двое детей 15 и 16 лет.
Российские войска около 23:00 нанесли удары по жилой застройке Запорожья .
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, ранения получили восемь человек. Среди них – 15-летний парень и 16-летняя девушка. Также пострадали две женщины и четверо мужчин от 20 до 66 лет.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.
Напомним, что ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников