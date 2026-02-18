- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье выросло количество пострадавших после удара РФ: есть погибшая
В Запорожье после российского удара количество пострадавших возросло до семи, также известно об одной погибшей.
В Запорожье количество пострадавших в результате российского удара возросло до семи человек.
Об этом сообщили в ГСЧС по итогам уточнения данных.
По информации, травмы получили шесть человек - женщины 35 и 40 лет, мужчины 26 и 40 лет, а также двое детей: девочки в возрасте полутора и 11 лет. Кроме того, в результате атаки погибла 48-летняя женщина.
Аварийно-спасательные работы уже завершены. В настоящее время на месте работают коммунальные службы, которые проводят восстановительные работы. Данные о пострадавших могут уточняться.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг атаковал Запорожье "Шахедами" .
В результате удара российскими дронами по Запорожью было зафиксировано повреждение жилых домов, на месте работают службы.