Украина
83
В Запорожье выросло количество пострадавших после удара РФ: есть погибшая

В Запорожье после российского удара количество пострадавших возросло до семи, также известно об одной погибшей.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

В Запорожье количество пострадавших в результате российского удара возросло до семи человек.

Об этом сообщили в ГСЧС по итогам уточнения данных.

По информации, травмы получили шесть человек - женщины 35 и 40 лет, мужчины 26 и 40 лет, а также двое детей: девочки в возрасте полутора и 11 лет. Кроме того, в результате атаки погибла 48-летняя женщина.

Аварийно-спасательные работы уже завершены. В настоящее время на месте работают коммунальные службы, которые проводят восстановительные работы. Данные о пострадавших могут уточняться.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг атаковал Запорожье "Шахедами" .

В результате удара российскими дронами по Запорожью было зафиксировано повреждение жилых домов, на месте работают службы.

