В Запорожье выросло количество пострадавших: среди них — двое младенцев и подросток

Удар по Запорожью 22 октября

В Запорожье количество пострадавших в результате российского удара 22 октября возросло до 15 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Среди пострадавших двое младенцев — 7-месячный мальчик, которого госпитализировали, и полугодовалый ребенок, которого после получения помощи медиков будут лечить дома. Под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик.

«У большинства пострадавших осколочные ранения, контузии, отравления продуктами горения. К счастью, их жизни ничего не угрожает», — отметил Федоров.

Местные жители рассказали «Суспильному», как им удалось пережить атаку.

«Я услышала звук и услышала, как сыпется что-то и дерется. Не сразу поняла, что это улетают мои окна. Вылетело все. Все избито. Даже в ванной кафель потрескался. Цветы все избиты. Даже посуда избита. Пылал наш дом. Это уже не первый прилет ко мне, поэтому неприятно, но уже ничего не боюсь. Мы так к этому привыкли, к сожалению», — рассказывает местная жительница Анна.

Еще одна жительница, Анна Ковалева, которая с сыном-школьником проживают на четвертом этаже дома, где произошел пожар из-за обстрела, хочет переезжать.

«Все было очень громко, мы подпрыгнули, у нас вылетели окна. На балконе нет окон, в комнате все потрескалось. Пока не знаем, где будем ночевать. Говорят, в одно место не попадают, но я задумалась, оставаться ли нам здесь», — отмечает она.

Напомним, в ночь на 22 октября россияне ударили по Запорожью девятью «Шахедами», в результате чего загорелась многоэтажка и частные дома. Впоследствии стало известно, что российская атака дронами в Запорожье оставила без света почти 2000 горожан и повредила 15 многоэтажек.