В Запорожье выросло количество жертв российского удара: погибла семья

В Запорожье выросло количество жертв ночной российской атаки беспилотников. По состоянию на утро 22 марта известно о трех погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 09:00 до трех человек возросло число погибших в результате атаки, из них один ребенок. Медики боролись за жизнь 38-летней женщины, но, к сожалению, спасти ее не удалось", — говорится в сообщении.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российская атака унесла жизни семьи.

"Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. При жизни мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще 12 человек получили ранения, среди них один ребенок. По информации ОВА, в больницах областного центра остаются пять человек. Это две женщины и два мужчины с травмами средней тяжести. Кроме того, младенец имеет контузию. Его состояние медики также оценивают как средней тяжести. С разными травмами к врачам обратилось 12 человек.

Как сообщалось, вечером 21 марта РФ нанесла массированный удар по Запорожью.

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