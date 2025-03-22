В Запорожье взросло количество жертв вражеской атаки

Враг не останавливается в своих атаках на город.

В Запорожье поисково-спасательные работы завершены.

Об этом информирует ГСЧС.



Погибли 3 человека, 12 человек травмированы. Число пострадавших уточняется.



От ГСЧС привлекалось 63 спасателя и 16 единиц техники.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему кафиры активизировались на Запорожском направлении именно сейчас.

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