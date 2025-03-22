Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье взросло количество жертв вражеской атаки

В Запорожье взросло количество жертв вражеской атаки

Враг снова ударил по Запорожью

Враг не останавливается в своих атаках на город.

В Запорожье поисково-спасательные работы завершены.

Об этом информирует ГСЧС.

Погибли 3 человека, 12 человек травмированы. Число пострадавших уточняется.

От ГСЧС привлекалось 63 спасателя и 16 единиц техники.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему кафиры активизировались на Запорожском направлении именно сейчас.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация