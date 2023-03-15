В Запорожье юная студентка "возглавила" пророссийское издание и призвала поддерживать "власть" Путина

В настоящее время продолжается досудебное расследование следователями СБУ в Запорожской области.

В Запорожье, в Бердянского районе, временно захваченный оккупантами, 20-летняя студентка юридического факультета одного из вузов добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Колаборантка возглавила в пгт Черниговцы пророссийскую молодежную структуру.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Студентка организовывала пропагандистские акции в поддержку оккупационных властей, к которым привлекала местная молодежь. Активно участвовала в публичных мероприятиях, посвященных празднованию государственных праздников страны-агрессорки.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры жители Черниговской ОТГ сообщены о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

В мае 2022 года коллаборантку назначили главным редактором местной газеты. В этой должности она популяризировала незаконные органы власти оккупированной Черниговки. В своих публикациях девушка всячески поддерживала оккупационные власти и призвала жителей района к ее признанию.

"С октября 2022 подозреваемая добровольно заняла должность начальника "отдела по взаимодействию с населением и общественностью", созданного в структуре так называемой "Военно-гражданской администрации пгт. Черниговка", — говорится в сообщении.

Тем временем в Харькове предательница помогала оккупантам убивать воинов ВСУ и гражданских. 54-я коллаборантка приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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