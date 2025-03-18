В Запорожье задержали агента РФ, готовившего теракт (фото)

В Запорожье задержан 31-летний мужчина, который по заказу российских спецслужб готовил взрывные устройства для совершения терактов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Мужчина, завербованный российским куратором, выполнял ряд задач, среди которых распространение пророссийской агитации и изготовление взрывчатки.

"В ходе расследования правоохранители установили, что 31-летний наркозависимый житель Запорожья с целью заработка начал сотрудничать с российской спецслужбой и согласился на совершение диверсионных действий на территории областного центра. Указания и инструкции от куратора мужчина получал через один из мессенджеров", — говорится в сообщении.

Мужчина расклеивал агитационные листовки в Хортицком районе города с целью дестабилизации ситуации в Украине и дискредитации власти. По предварительным данным, он получил материалы для распространения через переписку с представителем ГРУ России.

Оказалось, что фигурант завербовал нескольких человек из близкого окружения, привлекая их к преступным действиям. Кроме того, по инструкциям куратора, он планировал изготовить самодельное взрывное устройство.

"По данным следствия, запорожанин также должен был, руководствуясь инструкциями куратора, из заранее приобретенных компонентов изготовить самодельное взрывное устройство и спрятать его в оговоренном месте. Теракт предупредили правоохранители — они изъяли у мужчины составляющие еще не готового СВЧ и задержали его", — отметили в СБУ.

Во время обысков у него и его сообщников изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компоненты для взрывчатки и другие предметы, которые направлены на экспертизу. Задержанного подозревают в государственной измене, что наказывается до 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Задержание подозреваемого / Фото: СБУ

Задержание подозреваемого / Фото: СБУ

Напомним, в Украине задержали 6 поджигателей, работавших на спецслужбы РФ.

Читайте также: