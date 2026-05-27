В Запорожье задержан майор полиции по подозрению в изнасиловании 14-летней

В Запорожье задержали майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

По словам правоохранителей, около двух ночи 26 мая 2026 года в одном из спальных районов Запорожья майор, старший оперуполномоченный Главного управления Нацполиции области совершил в отношении 14-летней девочки действия сексуального характера.

Правоохранители задержали обидчика сразу после сообщения на линию 102 неравнодушного жителя дома, расположенного поблизости, услышавшего крики потерпевшей.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Глава Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько прокомментировал преступные действия своего подчиненного.

«26 мая 2026 года патрульные полицейские обнаружили полицейского и несовершеннолетнюю в обстоятельствах, при которых можно делать вывод о совершении тяжкого преступления в отношении нее», — признал руководитель.

Он заверил, что об этом случае прибывшие по вызову полицейские сразу информировали об этом руководство полиции и ГБР.

«Полицейскому уже доложено о подозрении. Мы обеспечиваем полное содействие ГБР и прокуратуре в установлении всех событий происшествия. В отношении полицейского ГУНП в Запорожской области, уже отстраненного от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование. Отмечаю, что ни одно лицо, независимо от должности или принадлежности к правоохранительному органу, не может быть вне закона», — отметил Артем Кисько.

