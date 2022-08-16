В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированные территории

В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на тимасово оккупированные территории страной-агрессорской Россией.
Трассу в Запорожье закрыли во вторник, 16 августа. Произошло это, в частности, из-за погодных условий.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"16 августа из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", — говорится в сообщении ОВА.
Информацию об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации обещают сообщить дополнительно.
Напомним, в Запорожской области могут ввести комендатуру из-за регулярных гражданских поездок через линию разграничения. Кабинет министров принимал еще до 24 февраля постановку, которая предусматривала ведение коменданта и комендатуры на таких узловых точках. Письмо с просьбой ввести такую в Запорожье направили главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному.
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