В Запорожье заместитель начальника ТЦК выбрасывал доллары из окна машины: что произошло

Работник ТЦК пытался выбросить полученную взятку / © Государственное бюро расследований

Реклама

Двух должностных лиц из разных Территориальных центров комплектования и соцподдержки Запорожской области задержали во время получения взятки. При этом один из сотрудников ТЦК пытался убежать от правоохранителей и выбросить доллары в окно машины.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как установило следствие, ветеран, который недавно вернулся домой после службы на Харьковском направлении, обратился в районный ТЦК для прохождения стандартной процедуры учета. Однако, вместо надлежащего оформления документов он столкнулся с откровенным шантажом.

Реклама

Чиновник ТЦК угрожал мужчине объявлением в розыск, мобилизацией и новым отправлением на фронт.

К делу «неожиданно» присоединился сотрудник другого ТЦК, который предложил свои услуги посредника, заверив, что может повлиять на коллег.

Бывшему военнослужащему предложили заплатить 2 тыс. долларов США за то, что в районном ТЦК должны были без промедлений сделать в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

© Государственное бюро расследований

«Злоумышленников задержали „на горячем“ в момент передачи взятки. После получения денег, заместитель начальника районного ТЦК пытался скрыться на автомобиле, выбрасывая купюры из окна, но был остановлен правоохранителями», — сообщили в ГБР.

Реклама

© Государственное бюро расследований

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, работники ТЦК и СП все чаще привозят в учебные центры бездомных.