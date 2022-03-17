В Запорожье заработала "прямая телефонная линия" для переселенцев

В Запорожье заработала "прямая телефонная линия" для переселенцев

По номерам предоставляется консультативная помощь переселенцам.

В Запорожье заработала "прямая телефонная линия" для переселенцев

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Анатолий Куртев в Telegram.

▪️(095) 220-41-11 (Vodafone),

▪️(067) 220-41-12 (Киевстар),

▪️0800-503-508.

По этим номерам можно получить информацию про всех переселенцев, прибывших в Запорожье.

Кроме того, консультативная помощь предоставляется также переселенцам, которые не знают, как позвонить в соцслужбу, полицию, областную военную администрацию или другие учреждения.

Найти родных или знакомых можно также с помощью специального сайта по поиску людей help.zp.gov.ua.

Напомним, мэра Мелитополя освободили из плена российских оккупантов.

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