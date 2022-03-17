По номерам предоставляется консультативная помощь переселенцам.
В Запорожье заработала "прямая телефонная линия" для переселенцев
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Анатолий Куртев в Telegram.
▪️(095) 220-41-11 (Vodafone),
▪️(067) 220-41-12 (Киевстар),
▪️0800-503-508.
По этим номерам можно получить информацию про всех переселенцев, прибывших в Запорожье.
Кроме того, консультативная помощь предоставляется также переселенцам, которые не знают, как позвонить в соцслужбу, полицию, областную военную администрацию или другие учреждения.
Найти родных или знакомых можно также с помощью специального сайта по поиску людей help.zp.gov.ua.
Напомним, мэра Мелитополя освободили из плена российских оккупантов.
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